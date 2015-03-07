Україна продовжує відведення важких озброєнь

Збройні сили України продовжують відведення важкого озброєння від лінії зіткнення в зоні АТО, але готові повернути його на бойові позиції в разі наступу терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник АТО Андрій Лисенко заявив на брифінгу в Києві.

«Триває третій етап відведення важкої військової техніки Збройних сил України. Згідно з Мінськими домовленостями, вчора почалося відведення на заздалегідь підготовлені майданчики реактивних систем залпового вогню «Ураган», - сказав Лисенко.

Він підкреслив, що в разі наступу бойовиків Україна готова оперативно почати повернення важкого озброєння на бойові позиції.

«Ми готові будь-якої хвилини почати зворотний процес повернення наших бойових озброєнь, які мають калібр більше 100 міліметрів, назад, на бойові позиції, якщо ворог спробує атакувати, піде в наступ», - зазначив Лисенко.

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Він додав, що, незважаючи на нинішній режим припинення вогню, українська влада напрацювала низку рішень для оперативного реагування у разі погіршення ситуації на сході країни.

«Є рішення, які готуються для того, щоб відреагувати на ситуацію, яка може різко погіршитися, щоб можна було відразу прийняти низку рішень, щоб можна було адекватно відреагувати на агресивні дії ворога. Ці рішення готові, й як тільки буде необхідність, вони почнуть діяти» - пояснив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, із 00.00 15 лютого, згідно з Мінськими домовленостями від 12 лютого, на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню.