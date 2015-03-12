СММ ОБСЄ: Бойовики утримують у заручниках десять українських прикордонників

Про це йдеться в звіті моніторингової місії організації за 11 березня, опублікованому в четвер.

Зокрема, спостерігачі місії повідомляють, що у контрольованому бойовиками "Луганської народної республіки" Свєрдловську (61 км на південний схід від Луганська) їм місцева жителька розповіла, що її син, колишній службовець української Державної прикордонної служби, був "заарештований" 7 березня та утримується в полоні членами так званої "Комендатури" (слідчий орган військового типу).

"Комендатура" підтвердила спеціальній моніторинговій місії, що вони утримують 10 колишніх українських прикордонників", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту знайдено тіла ще двох "кіборгів"Представники самопроголошеної "Комендатури" проводять "слідчі дії", але на даний момент українським прикордонникам не було висунуто жодних звинувачень.

"Комендатура" повідомила спеціальній моніторинговій місії, що кожна справа буде вирішуватися індивідуально і що члени місії не будуть допущені, щоб поговорити з заручниками", - йдеться в повідомленні.