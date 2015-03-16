Бойовики продовжують перегрупування сил одразу на кількох ділянках - Тимчук

Проведена реорганізація Алчевсько-Первомайської угруповання російсько-терористичних військ.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

"Якщо на початок березня значну частину угруповання становили російські найманці і військовослужбовці, то на сьогодні основна частина - це бойовики «ДНР» з числа місцевого населення. Для оперативного управління даної угрупуванням в район Алчевська прибув мобільний командний пункт: 7 спеціальних автомобілів - командно-штабні машини і пересувні вузли зв'язку", - йдеться у повідомленні.

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Також зафіксовано перегрупування окремих формувань російсько-терористичних військ відразу на декількох ділянках. Північніше Дебальцевого проводиться ротація формувань зі складу «армії ДНР»: основна їх частина відводиться в район Горлівка - Єнакієве, замість них з півдня перекидається кілька зведених тактичних груп. Відзначена перекидання як мінімум 2-х ротні тактичних груп - всього до 7 танків і близько 24 ББМ, відзначається наявність у складі цих груп протитанкових засобів.