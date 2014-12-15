ІС: з "гуманітарним конвоєм" з РФ прибули російські найманці
09:51, 15 грудня 2014Політика
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В місті Красний Луч Луганської області формується новий «батальйон» бойовиків, основна частина яких - російські найманці, які приїхали з дев'ятим "гуманітарним конвоєм".
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
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«У Красному Лучі йде формування нового "батальйону" бойовиків. У складі створюваного підрозділу зафіксовано лише кілька представників місцевого населення, основна частина бойовиків - російські найманці, які прибули з РФ згуманітарним конвоєм" №9. Велика частина найманців - представники люмпенізованих верств населення», - написав Дмитро Тимчук.
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