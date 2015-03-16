З території Росії прибули шість цільових конвоїв постачання для бойовиків - ІО
09:10, 16 березня 2015Війна
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Бойовики приділяють основну увагу накопиченню палива та боєприпасів.
REUTERS
Бойовики активно продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних ресурсів, приділяючи основну увагу накопичення палива та боєприпасів.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.
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"За дві доби зафіксовано прибуття з території РФ шести цільових конвоїв постачання, включаючи 2 залізничних ешелони - з 8 вагонів кожен - пункти призначення Дебальцеве та Іловайськ", - йдеться в повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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