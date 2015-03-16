З території Росії прибули шість цільових конвоїв постачання для бойовиків - ІО

Бойовики активно продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних ресурсів, приділяючи основну увагу накопичення палива та боєприпасів.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

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"За дві доби зафіксовано прибуття з території РФ шести цільових конвоїв постачання, включаючи 2 залізничних ешелони - з 8 вагонів кожен - пункти призначення Дебальцеве та Іловайськ", - йдеться в повідомленні.