Росія перекинула бойовикам на Донбас три конвої постачання - Тимчук

Російсько-терористичні війська у зоні конфлікту на Донбасі продовжують концентрувати сили і засоби на окремих ділянках і напрямках, значно посилюючи свої основні ударні тактичні групи і продовжуючи обстрілювати передові позиції українських військ, а на окремих ділянках і проводячи атакуючі дії тактичного рівня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, за останню добу зафіксовано переміщення на територію Донбасу з території Росії чергових трьох конвоїв постачання – як на «південному», так і на «північному» маршрутах.

Особливо активно супротивник нарощує боєздатність своєї Новоазовської тактичної групи шляхом перекидання підкріплень як з півночі, від Тельманового, так і з території РФ, безпосередньо через українсько-російський кордон. На даний момент кількість танків на цьому напрямку доведена до 17 одиниць (значна частина поки знаходиться безпосередньо на північних околицях Новоазовська і на північ від даного населеного пункту), бойових броньованих машин (ББМ) – більш як 30 одиниць.

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«На передньому краю» у даному районі діють невеликі і мобільні загони «армії ДНР», які шляхом наступальних дій намагаються відсунути досягнуту українськими військами лінію Широкіне – Павлополь.

Для прояву такого роду активності терористи і російські найманці одержали ідеальні умови: відсутність особливої протидії українських військ, які виконують умови мирних Мінських угод, сприяє проведенню супротивником заходів щодо підвищення рівня боєздатності своїх формувань. Українські війська виключно обороняються і відкривають вогонь тільки у відповідь, відзначає Тимчук.

На Алчевсько-Первомайському напрямку супротивник активно накопичує матеріально-технічні ресурси і на даний момент навіть не намагається зображати «відведення важкої техніки і артилерії», як на інших ділянках.

У районі Стаханова – Білого - Алчевська зосереджено кілька артилерійських груп російсько-терористичних військ (всього 36 знарядь стволової артилерії, 12 установок РСЗВ і 18 САУ), при цьому активно продовжується поповнення їх запасів боєприпасів (у Стаханові створено тимчасовий перевалочно-розвантажувальний пункт для цих цілей).