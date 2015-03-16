На Луганщині знову неспокійно: бойовики підсилюють вогневу агресію

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

«Учора (15.03) увечері та в ніч на понеділок тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї та мінометів на автодорозі Бахмутка в районі 29-го блокпосту українських силовиків та с. Жолобок, окупованого російськими військами. Перестрілки з автоматів та кулеметів періодично спалахували також на околицях Кримського та Сокільників, а в Станиці Луганській і Троїцькому (Попаснянський район поблизу Дебальцева) чулися відголоски канонади та віддалені вибухи. Жертв чи постраждалих серед мирного населення немає», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, вперше за останні кілька тижнів не було спокійно і в Попасній. Так, серед ночі на околицях райцентру лунали вибухи артилерійських снарядів (вірогідно, стріляли також із танків), а в районі опорних пунктів спалахували перестрілки з автоматичної зброї.

Як зазначається, за свідченням місцевих мешканців із окупованих територій, зі Стаханова в Первомайськ (який знаходиться на відстані близько 5 кілометрів від Попасної) передислоковується значна сила бойовиків. Саме з Первомайська терористи найбільш інтенсивно обстрілювали Попасну в кінці минулого й на початку цього року.

У решті традиційно гарячих точок області дотримувався режим бойової тиші, надзвичайних ситуацій не зафіксовано. повернутись