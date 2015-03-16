ОБСЄ: бойовики “ДНР” передали українським медикам останки тіл трьох українських солдатів

Про це йдеться у звіті організації за 15 березня, опублікованому сьогодні, 16 березня.

Зокрема, зазначається, що у Комінтерновому (за 88 км на південний схід від Донецька) 14 жовтня Спеціальна моніторингова місія сприяла процесу передачі залишків тіл трьох українських солдатів зі сторони бойовиків “ДНР” медикам українських Збройних сил.

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Тіла вказаних солдатів були розкопані представниками “ДНР” у підконтрольному їм селищі Заїченко у Донецькій області (примикає до підконтрольного Україні Комінтернового), де вони перебували вересня 2014 року.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що під завалами Донецького аеропорту продовжують знаходити тіла українських військових.