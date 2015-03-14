Під завалами Донецького аеропорту продовжують знаходити тіла українських військових - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 13 березня, опублікованому в суботу.

Спостерігачі місії зазначають, що під час перебування на місці нового терміналу Донецького аеропорту, вони споглядали за прибуттям представників самопроголошених ”служб з надзвичайних ситуацій ДНР” разом з 20 полоненими, які за словами представників бойовиків, є українськими солдатами. Незабаром після прибуття полонені одразу ж розпочали пошуки загиблих солдатів Збройних сил України.

”Спеціальна моніторингова місія бачила два тіла, які були підняті з-під завалів та підготовленні для перевезення. Після попередньої ідентифікації тіл були зібрані особисті приналежності та передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста, які також були присутніми на місці”, - йдеться в повідомленні.

Також місія ОБСЄ повідомляє, що під час перебування біля Донецького аеропорту спостерігачі між 12.10 та 12.20 чули 15 вибухів в південно-західному напрямку від свого місця перебування.

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Разом з тим, між 12.25 та 13.43 представники ОБСЄ зафіксували 31 вибух на південь від своїх позицій.

В обох випадках спостерігачі не змогли визначити тип зброї, яка використовувалась, точну відстань, звідки вівся вогонь, а також не змогли визначити - це був вхідний чи вихідний вогонь.

З 13.34 та 13.49 вони чули приблизно 20 одиночних пострілів зі стрілецької зброї в районі, розташованому приблизно за 500-700 метрів на південний схід від позицій спостерігачів.