Понад 400 тисяч людей залишили зону АТО в Донецькій області
20:52, 16 березня 2015Війна
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Більше 400 тисяч людей переїхали із зони АТО у Донецькій області.
REUTERS
Такі дані повідомила в. о. директора департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Олена Токарєва на сьогоднішній апаратній нараді. Вона зазначила, що станом на 16 березня в Донецькій області на облік взято 413 600 осіб, які перемістилися із зони проведення АТО.
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«Зокрема, з тимчасово окупованої території виїхали 67 200 осіб працездатного віку, 32 800 дітей, 17 400 інвалідів та 296 200 пенсіонерів», - наголошується в повідомленні на сайті Донецької ОДА.
Раніше УНІАН повідомляв, що із Криму та зони АТО переселено понад 735 тисяч осіб.
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