Понад 400 тисяч людей залишили зону АТО в Донецькій області

Такі дані повідомила в. о. директора департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Олена Токарєва на сьогоднішній апаратній нараді. Вона зазначила, що станом на 16 березня в Донецькій області на облік взято 413 600 осіб, які перемістилися із зони проведення АТО.

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«Зокрема, з тимчасово окупованої території виїхали 67 200 осіб працездатного віку, 32 800 дітей, 17 400 інвалідів та 296 200 пенсіонерів», - наголошується в повідомленні на сайті Донецької ОДА.

Раніше УНІАН повідомляв, що із Криму та зони АТО переселено понад 735 тисяч осіб.