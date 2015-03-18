Уночі група бойовиків намагалася прорватися в Трьохізбенку

Про це повідомляє сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"В ніч на середу (18.03), після 2-ї години ночі група бойовиків здійснила спробу прорватися в с.Трьохізбенка Новоайдарського району. Близько 15 чоловік, озброєних автоматами та гранатометами, намагалися перебратися на контрольовану Україною територію по зруйнованому мосту через Сіверський Донець (по якому проходить лінія розмежування вогню), однак була відкинута вогнем українських військових", - сказано в повідомленні. Після атаки, відійшовши на безпечну відстань, бойовики обстріляли наших силовиків із гранатометів.

Читайте такожБойовики "ЛНР" не випустили жінок і дітей з окупованої території - волонтерПоранених чи загиблих серед українських військових унаслідок бойового зіткнення немає.

Міст через Сіверський Донець на околиці Трьохізбенки був підірваний бойовиками влітку минулого року під час їхнього відступу (таким чином терористи намагалися зробити неможливою переправу через річку української військової техніки). Дві секції мосту обвалилися, однак пішоходи продовжували переходити по них через річку під час бойового затишшя.

Минулої суботи та частина мосту, що ближче до окупованої території, була підірвана ще раз.

Учора група бойовиків перейшла міст біля Станиці Луганської й почала облаштовувати опорний пункт на контрольованому Україною березі Сіверського Дінця.