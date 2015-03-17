Бойовики "ЛНР" будують опорний пункт на підконтрольному Україні березі Сіверського Дінця - Москаль

Вчора в Станиці Луганській бойовики так званої ЛНР пройшли по напівзруйнованому мосту через Сіверський Донець і почали будувати опорний пункт безпосередньо перед мостом на березі, який контролюється Україною, повідомляє сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Міст довгий час залишався єдиною транспортною артерією між окупованим Луганськом (до якого звідси 12 кілометрів) і Станицею Луганською. В січні цього року бойовики підірвали його, серйозно пошкодивши, що унеможливило проїзд для вантажівок та автобусів (легковики могли проїжджати й далі на свій страх і ризик).

Читайте такожБойовики намагалися навести понтонні мости через Сіверський Донець - МоскальЯк сказано в повідомленні, по руслу Сіверського Донця проходить лінія розмежування вогню. Один берег річки, на якому розташована Станиця, перебуває під контролем України, а протилежний – під контролем так званої "ЛНР".

У відповідь на дії бойовиків українські військові просунулися вперед і почали зводити укріплення перед мостом. Бойової активності між обома сторонами немає, зараз відстань між блокпостами бойовиків та українських військових становить близько трьохсот метрів.