Ніч у зоні АТО: бойовики обстріляли Піски та Широкине

У ніч, з 20 на 21 березня, у зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування продовжили провокативні обстріли позицій українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів і 82-міліметрових мінометів 6 разів потрапило селище Піски. А о 23.35 по цьому ж населеному пункту бойовики били і зі 120-міліметрових мінометів.

Також о 2.30 ночі поблизу селища Опитне бійці АТО виявили розвідувально-диверсійну групу, яка намагалась пройти у глиб нашої території. Зав’язався бій, під час якого противник був змушений відійти.

За добу, це вже друга невдала спроба бойовиків обійти наші позиції поблизу цього населеного пункту, зазначають у прес-центрі АТО.

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На Маріупольському напрямку, з 21.30 до 22.20 бандформування вели вогонь зі стрілецької зброї і 120-міліметрових мінометів по селищу Широкине.

На інших напрямках за ніч обстрілів не було.

Загалом, з 20 вечора 20 березня до опівночі бойовики 4 рази вели вогонь по позиціях сил АТО. Ще 5 випадків порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до 7 ранку.