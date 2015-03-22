Штаб АТО повідомив про відсутність втрат серед військових за добу і нестабільну ситуацію на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих, на щастя, наших військовослужбовців немає. Троє отримали поранення", - сказав Лисенко.

Також він додав: «Ситуація в зона АТО залишається нестабільною. Ворог не дотримується режиму «тиші», застосовуючи проти сил АТО стрілецьку зброю, міномети, гранатомети та бронетехніку по всій лінії розмежування. Також наші позиції в районі Авдіївки двічі були обстріляні з артилерії, яка мала бути відведена відповідно до Мінських домовленостей. Зафіксовано ворожий мінометний обстріл по місту Красногорівка».

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За його словами, найгарячішою обстановка залишається в районі Донецького аеропорту. Зокрема, поблизу селища Опитне противник 6 разів завдавав ударів по наших позиціях, в тому числі із танків.

Уже сьогодні, близько 1.00 ночі, в районі Водяного понад півгодини тривало бойове зіткнення між бойовиками та українськими військовослужбовцями. Сили АТО втримали позиції та відкинули ворога.