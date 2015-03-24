Бойовики до останнього не відпускають українських офіцерів, артилеристів і добровольців - експерт

Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках Ігор Романенко.

"По лінії зіткнення загальна інтенсивність бойових дій суттєво зменшилась - це факт. Якщо аналізувати перші, суто військові, три пункти Мінських угод – це артилерійська тиша, відведення тяжкого озброєння і обмін полонених, то по всім цим пунктам є суттєве просування вперед. Але з іншого боку, треба казати, що жодний з цих пунктів не виконаний в повному обсязі", – заявив Романенко.

Читайте такожУкраїна готується до обміну близько ста полоненихЗокрема Романенко заявив що не виконується пункт угод щодо обміну полонених за формулою "всіх на всіх".

"Черговий обмін полоненими був, є, але не "всіх на всіх", як прописано у Мінських домовленостях. Багато кого вони затримують, в першу чергу наших офіцерів, фахівців артилеристів, тобто – найбільш важливих військових спеціальностей, добровольців – цих вони утримують до останнього і пункт «всіх на всіх» не виконується", - заявив Романенко.