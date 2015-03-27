Бойовики продовжують обстріли позицій українських військових на Донбасі - штаб АТО
Російсько-терористичні угруповання продовжують обстріли позицій українських силовиків на Донбасі: з 5.00 до 18.00 вони 12 разів застосували міномети і гранатомети та 14 разів - стрілецьку зброю.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Російсько-терористичні угруповання і надалі вогневий натиск сконцентровують на Донецькому напрямку. Сьогодні о 14.35, 15.15 і 15.30 зі 120–міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Опитному. О 15.30 і близько 16 години злочинці також з мінометів обстріляли Піски, а о 16.50 били по Авдіївці», - сказано в повідомленні.
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На Маріупольському напрямку протягом дня бойовики 4 рази обстріляли зі стрілецької зброї та мінометів селище Широкине» - сказано в повідомленні.
Прес-центр зазначає, що на Артемівському напрямку зі стрілецької зброї ворог тричі вів вогонь по Майорську і один раз по Ленінському.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Широкиному триває бій.