ОБСЄ планує обладнати камерами блокпости на передовій

ОБСЄ посилює свою присутність на Донецькому напрямку - спостережна місія буде розміщена неподалік від Пісків в Авдіївці, повідомляє ТСН.

Спостерігачі будуть базуватися в одному з будинків коксохімічного заводу.

"Зеніт" - крайня українська позиція біля Донецького аеропорту. Весь периметр, який тримають наші бійці, перекопана важкою артилерією ворога. Стріляють тут щодня і щогодини.

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"Буває, за день і за 60 снарядів прилітає, і по 100. Після 10 годин обстрілу якось звикаєш до цього, хоча в цьому і проблема, тому що сачала пригинаешься і ховаєшся, а потім вже не звертаєш уваги, розслабляєшся", - говорить Микола Смирнов, боєць 11-го батальйону.

Тихо у "Зеніта" і шахти Дутовской на кілька годин стає тоді, коли приїжджає місія ОБСЄ.

"Це найбільш гарячі точки. Ми звернулися до міжнародної місії, щоб в самих гарячих точках були обладнані загальні спостережні пункти. На "Зеніт" вони будуть виїжджати, а будемо говорити відверто, спостережна місія, якщо є найменша загроза життю, вона не працює", - говорить генерал-майор ЗСУ Олександр Размазнін, член тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню.

Після ворожого обстрілу в Пісках, коли під вогонь потрапила група спостерігачів ОБСЄ, їх керівництво заборонило в'їжджати в такі зони, тому на "Зеніті" та інших гарячих точках встановлять камери спостереження та спеціальне обладнання для фіксації вогню. А саму наглядову місію разом з представниками тристоронньої переговорної групи - в тому числі і росіянами - розмістять в Авдіївці на коксохімічному заводі.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "ДНР" в Широкиному погрожували спостерігачам ОБСЄ.