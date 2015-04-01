«Азов» повідомив про відбиття атаки в Широкиному

03:39, 01 квітня 2015
Війна
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Бійці полку «Азов» відбили атаку бойовиків у селищі Широкиному Донецької області.

REUTERS

Про це сказано в повідомленні на сторінці полку "Азов" у Facebook.

"З радіоперехоплення вдалося дізнатися, що внаслідок вдалої відповіді наших військових, мінімум троє вбитих є серед бойовиків.

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Полк "Азов" продовжує утримувати позиції в с.Широкине".

Раніше в "Азові" повідомляли, що у Широкиному більше двох годин іде бій, бойовики ведуть вогонь з артилерії та мінометів.

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