З моменту оголошення "режиму тиші" на Донбасі загинуло 75 українських військових – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив під час спільної прес-конференції з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

“Кількість обстрілів зменшилась. Але з початку оголошення з боку України режиму припинення вогню, на жаль, з боку Росії такого припинення не відбулося і ми втратили 75 українських військовослужбовців, близько 400 — поранені. Ми вважаємо, що Мінськ повинен виконуватися, і це на даний момент єдина дорожня карта по деескалації ситуації і мирного врегулювання конфлікту”, - сказав глава уряду у середу, 1 квітня, на прес-конференції у Берліні.

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За його словами, сьогодні завдання — це запровадження припинення вогню на Донбасі, а проведення виборів на сході України стосується в цілому виконання Мінської угоди.

«Уряд, парламент і президент України чітко заявили: ми готові до проведення виборів, тому що ми з терористами розмовляти не будемо, повинна бути легітимно обрана, законна влада на території Донецької і Луганської областей. Вибори повинні відбутися відповідно до українського законодавства, відповідно до стандартів ОБСЄ... Тому Мінськ повинен бути виконаний, повинні бути створені всі умови для проведення вільних і прозорих виборів, які будуть визнані міжнародним співтовариством, і будуть визнані Україною. Ми — за проведення виборів, але для цього треба виконати Мінськ, оголошення повного припинення вогню, відведення військ, забезпечення вільного виборчого процесу”, - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, на Донбасі за час боїв загинули більше 6 тисяч осіб.