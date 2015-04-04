У зоні АТО найскладніша ситуація в районі Опитного та Авдіївки

У зоні АТО найбільш складна ситуація склалася в районі Опитного та Авдіївки.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний спротив», у районі Опитного протягом доби бойовики вели постійні обстріли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів АГС-17, також відзначається використання СПГ-9 і 82-міліметрових мінометів.

У районі Авдіївки позиції українських військ були обстріляні з 120-міліметрових мінометів та стрілецького озброєння. При веденні мінометного вогню противник намагався його коригувати (були зафіксовані неодноразові спроби перенесення вогню).

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Продовжилися спроби терористів відтіснити українські війська із займаних позицій на Артемівському напрямку, насамперед у районі Майорського та Луганського.

Зокрема, бойовики щонайменше чотири рази вогнем кількох вогневих груп намагалися змусити відступити український підрозділ у районі Майорського й два рази активно обстріляли українські позиції з кулеметів (різних калібрів) у районі Луганського. В останньому випадку одночасно спостерігалося переміщення одного з формувань бойовиків уздовж лінії розмежування сторін. Українські підрозділи залишилися на своїх позиціях.

На Приморському напрямку зафіксовано нанесення ударів бойовиками з 82-міліметрових мінометів по опорному пункту українських військ у районі населеного пункту Чармалик. Під час обстрілу противник проводив спостереження за переднім краєм, виявляючи вогневі точки українських військ. Крім того, протягом вчорашнього дня радіолокаційними засобами контролю повітряного простору (засоби ППО) були зафіксовані неодноразові спроби вести розвідку противника за допомогою безпілотників на цій ділянці.

В районі Тельманового зафіксовано переміщення колони з кількох джипів і мікроавтобусів, що перевозили військовослужбовців підрозділів спецназу ГРУ Генштабу ЗС РФ у бік переднього краю (близько 45 бійців, добре озброєних і споряджених).

Одночасно відзначається підтягування невстановленого піхотного підрозділу терористів (за попередніми даними, посилена ротна тактична група бойовиків «ДНР») при 6 танках із району Старобешевого та Комсомольського до переднього краю в районі Докучаєвська.