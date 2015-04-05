Стали відомі імена військових, які загибли на мосту під Щастям

В Антитерористичному центрі повідомили, що у вантажівку вистрілили з протитанкової ракети, повідомляє ZN.

Також в АТЦ оприлюднили імена загиблих. Військові були з міста Чугуєва Харківської області: Олег Ковбаса, Олексій Федорченко, Владислав Блінов і Гуров Сергій.

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При цьому напередодні ще троє українських військових загинули, підірвавшись на міні поблизу Авдіївки.