Стали відомі імена військових, які загибли на мосту під Щастям
14:34, 05 квітня 2015Війна
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У МВС заявили, що вантажівка під Щастям вибухнула в результаті пострілу керованого реактивного снаряда.
REUTERS
В Антитерористичному центрі повідомили, що у вантажівку вистрілили з протитанкової ракети, повідомляє ZN.
Також в АТЦ оприлюднили імена загиблих. Військові були з міста Чугуєва Харківської області: Олег Ковбаса, Олексій Федорченко, Владислав Блінов і Гуров Сергій.
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При цьому напередодні ще троє українських військових загинули, підірвавшись на міні поблизу Авдіївки.
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