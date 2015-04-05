Під Маріуполем на міні підірвався позашляховик ВСУ: дві людини загинули
15:19, 05 квітня 2015Війна
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Поблизу Широкіного під Маріуполем сьогодні, 5 квітня, на протитанкової міні підірвався позашляховик - двоє українських військовослужбовців загинули, один поранений.
REUTERS
Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє 112.ua.
За його словами, трагедія сталася сьогодні приблизно о 10:55.
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"Поблизу н. п. Широкіне сьогодні на протитанкової міні підірвався позашляховик. Двоє українських військовослужбовців загинули, один отримав поранення. Він знаходиться в одній з лікарень Маріуполя. Відомо, що всі військовослужбовці належали до одного з мотопіхотних батальйонів", - повідомив Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики з "ПТКР" підстрелили вантажівку ВСУ, в результаті чого загинули чотири військових.
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