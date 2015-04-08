Бойовики продовжують застосовувати артилерію та танки - прес-центр АТО

Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Опитне, Майорськ та Авдіївка, повідомляє прес-центр АТО.

"Російсько-терористичні війська 4 рази застосували по наших позиціях міномети калібру 82 міліметри та 3 рази - ствольну артилерію калібру 122 мм", сказано в повідомленні.

Читайте такожУ штабі АТО повідомили про різке загострення ситуації на ДонбасіВ районі Опитного близько 18.00 тричі відкривався вогонь із танків.

На Луганщині ситуація залишалася відносно спокійною. Водночас, о 21.45 був обстріляний блокпост поблизу населеного пункту Новотошковське.

О 21.00 над опорним пунктом українських військ в районі Маріуполя був зафіксований проліт ворожого безпілотника. Обстрілів населених пунктів не було.