Із зони АТО повернеться близько 50 тисяч ветеранів - експерт

Про це сказав на брифінгу соціальний психолог Олег Покальчук, передає кореспондент УНІАН.

При цьому експерт зазначив, що на його думку, ця кількість буде більшою, адже немало тих, хто на початку був у незареєстрованих збройних формуваннях. За його словами, «добра новина в тому, що всі ці люди достатньо харизматичні і об’єднані потужною енергетикою виживання, насамперед, успіху особистісного і вони привнесуть в українське суспільство елемент рішучості, виразності».

Покальчук зазначив, що з’явиться немало проблем, які є характерними для всіх країн, де є ветерани різних воєн, хоча невелика частина з них матиме суто українську специфіку. За його словами, «люди рішучі, виразні, які звикли до дії, до активної поведінки, повертаються в суспільство», яке живе якимось досить розміреним життям. Він додав, що для них може бути несподіваним контрастом те, що їх називали героями, відважними, що обіцяли блага, мовляв, ви тільки виживіть, а коли повернуться назад, то все зведеться до мінімуму. Покальчук наголосив, що хоч ці люди і розуміють всю цю ситуацію, але «емоції це така річ, яка розуму не дуже підпорядковується, тому, звичайно, розчарування і образа будуть побутувати», хоча і в суспільства також немало розчарувань. За його словами, це може призвести до росту депресивних станів і неврозів серед ветеранів.

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Покальчук зазначив, що можна вже сьогодні прогнозувати ріст злочинності. «Знову ж тут нічого нового, згадайте або прочитайте про 90-ті роки, коли в кримінальний світ були інтегровані ветерани Афганістану - люди з бойовим досвідом, з певним вмінням вирішувати проблеми», - додав він. При цьому зазначив, що ця історія повториться, оскільки немала кількість людей, котрі були мобілізовані з райцентрів, залишаться без роботи. За його словами, тому їх і шукатимуть різні злочинні угруповання.

Покальчук додав, що однією з проблем буде алкоголізм. За його словами, ніяк не можна говорити, що українське суспільство є антиалкогольне. Він зауважив, що вживання алкоголю на фоні депресивних станів призводитиме до асоціальних видів поведінки.

Покальчук наголосив, що дуже важливо, щоб тим, хто повертається з АТО, «не брехали, що їм дадуть багато грошей, щастя і багато роботи, бо, зрозуміло, що цього не буде». «Люди потребують відвертої розмови. Бо обіцянки-цяцянки будуть не в радість і в даному випадку обернуться бідою, якщо вони не будуть виконані. Тоді не нарікайте на деструктивну поведінку», - додав він.