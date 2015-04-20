На Донбасі працюватимуть цілодобові спостережні пункти ОБСЄ - Порошенко

На сході України найближчим часом буде розгорнуто цілодобові спостережні пункти Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент України Петро Порошенко на брифінгу під час відкриття українсько-американських командно-штабних навчань "Фіарлес Гардіан — 2015" у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.

Глава держави відмітив, що завдяки міжнародним зусиллям вдалося підвищити ефективність місії ОБСЄ на сході України.

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«Найближчим часом будуть запроваджені 24-годинні спостережні пункти ОБСЄ на сході країни. Досвід стабілізації ситуації, набутий в Широкине (Донецька область), буде поширено на Донецьк, Донецький аеропорт і всю лінію зіткнення», - зазначив Порошенко.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена в розширенні місії ОБСЄ, збільшенні її можливостей та вільного пересування на сході.