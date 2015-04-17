У Широкиному хочуть розгорнути спільний пункт спостереження ОБСЄ, ЗС України і Росії

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Згідно з повідомленням, в рамках робочої поїздки українських представників Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) до населеного пункту Широкине Донецької області «обговорювалося питання демілітаризації території вказаного населеного пункту, розміщення в ньому постійно діючого пункту спостереження у складі представників Збройних сил України, Збройних сил Російської Федерації та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ».

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«У ході тристоронньої робочої зустрічі заступнику керівника СММ ОБСЄ Александру Хугу було доведено основні положення пропозицій української частини СЦКК щодо демілітаризації населеного пункту Широкине», - зазначають у штабі АТО.

«Було наголошено на готовності української сторони забезпечити демілітаризацію відповідної зони за умови дотримання повного припинення вогню протягом визначеного часу. Серед іншого, це уможливить розгортання постійно діючого пункту спостереження», - наголошується в повідомленні.