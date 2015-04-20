ЗМІ: Бойовики розстріляли директора шахти "Шахтарськантрацит" та його дружину

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в штабі АТО.

"18.04.2015 р. у другій половині дня між населеними пунктами Зугрес та Харцизьк траси Ростов-Донецьк" (блокпост "Водострой"- ред.) бойовиками одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" з невідомих причин розстріляно автомобіль генерального директора ДП "Шахтарськантрацит" Миколи Ковальова, в якому перебувала його дружина. Від отриманих вогнепальних поранень подружжя Ковальових загинуло на місці", - повідомило джерело.

Читайте такожУкраїна з початку року імпортувала вугілля на $405 мільйонівДП „Шахтарськантрацит“ включає 6 шахт, де видобувають енергетичне вугілля, антрацит. До складу підприємства входять: ДВАТ "Шахта ім. 1 Травня", ДВАТ "Шахта ім. 17 Партз'їзду", ДВАТ "Шахта "Постніківська", ДВАТ "Шахта "Шахтарська", ДВАТ "Шахтоуправління "Шахтарське-Глибоке", ДВАТ "Шахта "Вінницька".

Раніше сьогодні на брифінгу міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Україна не контролює жодної шахти, яка добуває антрацит.