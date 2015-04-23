Бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали Авдіївки

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожУкраїнська сторона запропонувала спостерігачам ОБСЄ встановити веб-камери в Авдіївці

"Авдіївка. Більше 30 хвилин йде мінометний обстріл бойовиками території міста. Прямі попадання в приватні будинки за адресами вул Нахімова, 108, Тургенєва, 96. Інформація уточнюється", - написав В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції не може виїхати на місце події через безперервні обстріли.