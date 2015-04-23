Бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали Авдіївки
14:36, 23 квітня 2015Війна
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В Авдіївці Донецької області бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали.
Бойовики обстрілюють Авдіївку / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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"Авдіївка. Більше 30 хвилин йде мінометний обстріл бойовиками території міста. Прямі попадання в приватні будинки за адресами вул Нахімова, 108, Тургенєва, 96. Інформація уточнюється", - написав В'ячеслав Аброськін.
Він зазначив, що слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції не може виїхати на місце події через безперервні обстріли.
Авдіївка. Більше 30 хвилин йде мінометний обстріл бойовиками території міста.Прямі попадання в приватні будинки по адресу...Posted by Vyacheslav Abroskin on Thursday, 23 April 2015
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