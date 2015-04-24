За добу в зоні АТО поранений один український військовий
13:43, 24 квітня 2015Війна
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Протягом доби в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає.
REUTERS
Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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У той же час, за його словами, один український військовий поранений. "Це сталося поблизу міста Щастя", - поінформував Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі поранення отримали 7 українських військовослужбовців.
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