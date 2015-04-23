За добу на Донбасі поранено 7 військовослужбовців
13:19, 23 квітня 2015Війна
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За добу на Донбасі поранення отримали 7 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України серед загиблих українських військових не було, 7 бійців отримали поранення.
Зазначимо, що з 20 квітня в зоні АТО ні один український військовий не загинув і не отримав поранення. 19 квітня на Донбасі були поранені четверо українських військових, загиблих не було.
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