Україна свідомо дезінформувала противника про Дебальцеве - боєць

17:45, 24 квітня 2015
Війна
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У Дебальцевській кампанії Україна спеціально дезінформувала супротивника про скупчення військ біля міста, щоб відтягнути його сили.

Боєць розповів про своє бачення ситуації в Дебальцевому

Про це заявив боєць 128 гірсько-піхотної бригади Володимир Погорілий в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Багато хто вважає, що ми Дебальцеве здали, і ми - не виведення був військ, а просто ми звідти втекли. Мені один знайомий сказав: а за що вашому комбригу дали Зірку Героя, а за що ваших хлопців нагороджувати", - каже Володимир.

Однак він вважає, що Дебальцевська кампанія була спланована українською стороною.

Читайте такожДепутати зібралися відвідати начальника Генштабу з питаннями про Дебальцевський плацдарм"Моя думка, що там два місяці... ось цей котел формувався два місяці, і була дуже велика, на мою думку, була дуже велика дезінформація, що там Україна - дуже багато техніки, дуже багато живої сили, і це все було зроблено для того, щоб навколо Дебальцеве було зібрано, приблизно, те, що ось зараз аналізую, 15-20 тисяч російських найманців, російських військ, бандформувань", - говорить доброволець.

Як він розповів, нової техніки і свіжих сил в Дебальцеве не давали, був великий дефіцит з водою і паливом, а "поки ми це все тримали, то Україна зміцнила рубежі Маріуполя, Чернігова, Сум, Запоріжжя".

"Тобто, це треба було потримати два місяці, щоб зміцнилася оборона по флангах", - вважає Погорілий.

Володимир Погорілий - боєць 128 гірсько-піхотної бригади з позивним «Горець». В Дебальцевому він був від 26 грудня до 18 лютого. Черкаський доброволець входив до складу групи швидкого реагування, яка, зокрема, забезпечувала прохід ротам Нацгвардії.

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