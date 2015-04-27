Бойовики вчора 17 разів обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем - штаб оборони міста

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«За вчорашній день супротивник здійснив 17 обстрілів українських позицій у н. п. Широкине. За даними спостережної місії ОБСЄ - така кількість обстрілів є «рекордною» за останні 2 місяці. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає», - сказано в повідомленні.

Як зазначають у штабі, найінтенсивніший обстріл тривав близько 6 годин з 14.10 до 20.00 і проводився з усього арсеналу зброї, якою володіє супротивник: САУ, танки, міномети 82 мм та 120 мм, кулемети, автомати. У цілому, обстріли позицій велися до 23.55.

«Загалом, за день противник застосував наступні види озброєння: САУ - 4 рази; міномети 82 і 120 мм - 3 рази; танк - 2 рази; зенітна установка ЗУ-23 - 1 раз; стрілецьке озброєння - 7 разів», - повідомляє штаб оборони Маріуполя.

Читайте такожНа вихідних бойовики стріляли практично по всій лінії зіткнення - Інформаційний спротив

Незважаючи на інтенсивність обстрілів і щільність вогню, підрозділи, що перебувають у н. п. Широкине, працювали у штатному режимі, резервні сили не залучалися. Противник отримував гідну відповідь, наголошується в повідомленні.

За вчорашній день незаконні збройні формування 7 разів запитували режим припинення вогню і самі ж його порушували, як і у всі попередні дні, додали у штабі.

«Крім обстрілу, противник продовжує проводити повітряну розвідку. Вчора ввечері зафіксовані прольоти 6 БПЛА над такими населеними пунктами: Гранітне, Перемога, Орловське, Бердянське та Маріуполь», - повідомляють у штабі.

Також наголошується, що сьогодні близько 4.00 супротивник зробив кілька пострілів із гранатомета по позиціях бійців АТО у Широкиному. Постраждалих немає.

Крім того, сьогодні вже зафіксовані прольоти 5 БПЛА противника, як на передовій, так і в тилу українських підрозділів.