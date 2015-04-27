ОБСЄ фіксує за вихідні найінтенсивніші бойові дії навколо Широкиного починаючи з середини лютого

Про це йдеться в звіті місії за 26 квітня станом на 19:00.

Зокрема, зазначється, що у неділю представники місії спостерігали, за їх оцінкою, за найбільш інтенсивними обстрілами в Широкиному з того часу, як бойові дії в цьому районі розпочалися в середині лютого.

"Протягом останніх 12 годин, та на момент опублікування цього звіту (о 1:05 ночі - УНІАН), спеціальна моніторингова місія фіксувала від поодиноких до безперервних вогневих перестрілок, в тому числі зі стрілецької зброї, кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів", - сказано в звіті.

Окрім того, зазначається, що впродовж дня, місія перебуваючи на двох облаштованих спостережних постах, розташованих на відстані 1,5 км на захід та 4,5 км на північний захід від Широкиного, зафіксувала 69 вихідних пострілів з танків, які були здійсненні з позицій в 600 м на південний схід та 800 м на північ від місця знаходження спостерігачів.

При цьому, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 191 випадок вихідного мінометного вогню зі зброї 82-міліметрового калібру та 153 випадки вихідного мінометного вогню зі зброї 120-міліметрової калібру. Вказаний вогонь походив з відстані 600 м на південний схід, 300 м та 1,5 км на північний захід та 800 м на північ від місця розташування місії.

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О 7:20 спостерігачі чули два гучних вибухи, які найбільш імовірно були сприченені вогнем зі 122-міліметрової артилерії. Вибухи сталися приблизно в 300 м від спостережного посту місії на східних околицях в селищі Бердянське (підконтрольне Україні), що у підсумку змусило преставників ОБСЄ передислокуватися на інший спостережний пост.

Також сказано, що поміж 15:00 та 16:30 обстріли було чутно в напрямку Маріуполя.

Окрім того, за допомогою безпілотника місія побачила 11 танків та 4 бронетранспортери, які рухалися через підконтрольне бойовикам "ДНР" село Куликове (15 км на північ від Широкиного). У цьому зв'язку відзначається, що впродовж останніх трьох днів, безпілотники ОБСЄ помітили 17 танків, 3 самохідні гаубиці та 60 бронетранспортерів на підконтрольній "ДНР" території в 50 км на північ від Широкиного.