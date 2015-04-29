Вночі в районі Горлівки йшов запеклий бій - місцеві жителі

Про це повідомив сайт міста Горлівки Донецької області із посиланням на місцевих жителів.

Місцеві жителі повідомляють про те, що з 23 години 28 квітня в Горлівці більше не діє договір про припинення вогню: поблизу від міста йшов запеклий бій.

«Через місто на північний захід пройшла колона важкого озброєння бойовиків у район автодрому, звідки була проведена серія артилерійських залпів у бік Дзержинська, який перебуває під контролем українських військових», - сказано в повідомленні.

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Також обстріл з важкого озброєння бойовики вели з центральної частини міста - від оптового ринку (район шахти «Кочегарка») - через весь Центрально-міський район.

Вибухи було чути в районі очисних споруд (північно-західна околиця міста), також жителями було зафіксовано активне використання стрілецької зброї в районі резервного водосховища, розташованого на західній околиці Горлівки.

Горлівчани зазначають, що цей бій був найінтенсивнішим за весь час так званого «перемир'я» - від середини зими.

Раніше УНІАН повідомляв, що сили АТО знищили базу бойовиків під Горлівкою.