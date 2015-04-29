На Луганщині бойовик втік із "ЛНР", щоб здатися українським правоохоронцям

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, під час патрулювання вулиць у селищі Карбоніт Попаснянського району правоохоронці звернули увагу на чоловіка, одягненого в камуфляж з карабіном на плечі. Той, помітивши патрульний автомобіль ДАІ, прискорив крок назустріч міліціонерам.

"Поклавши зброю на землю і піднявши руки, чоловік почав кричати, що хоче здатися в полон. З дотриманням необхідних заходів обережності він був затриманий співробітниками ДАІ і доставлений в Попаснянський райвідділ міліції", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, при перевірці в нього були виявлені документи так званої "ЛНР" і посвідчення стрілка "батальйону територіальної оборони "брянка СРСР".

Встановлено, що затриманий - 32-річний житель Херсонської області. В лютому 2015 року він звільнився з Брянківської виправної колонії, де відбував покарання за тяжкий злочин.

Затриманий розповів правоохоронцям, що після звільнення з місць позбавлення волі відразу потрапив до бойовиків. При першому ж можливому випадку, скориставшись ситуацією, чоловік втік.

В затриманого вилучено нарізну зброю карабін СКС калібр 7,62 і 42 патрони до нього.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.