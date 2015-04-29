На Луганщині бойовик втік із "ЛНР", щоб здатися українським правоохоронцям

17:46, 29 квітня 2015
Війна
2015 0

Вчора вночі у Попаснянському районі Луганської області озброєний бойовик-втікач із "ЛНР" добровільно здався українським правоохоронцям.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, під час патрулювання вулиць у селищі Карбоніт Попаснянського району правоохоронці звернули увагу на чоловіка, одягненого в камуфляж з карабіном на плечі. Той, помітивши патрульний автомобіль ДАІ, прискорив крок назустріч міліціонерам.

"Поклавши зброю на землю і піднявши руки, чоловік почав кричати, що хоче здатися в полон. З дотриманням необхідних заходів обережності він був затриманий співробітниками ДАІ і доставлений в Попаснянський райвідділ міліції", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВійськові взяли в полон шістьох бойовиків в районі селища Березове

Як зазначається, при перевірці в нього були виявлені документи так званої "ЛНР" і посвідчення стрілка "батальйону територіальної оборони "брянка СРСР".

Встановлено, що затриманий - 32-річний житель Херсонської області. В лютому 2015 року він звільнився з Брянківської виправної колонії, де відбував покарання за тяжкий злочин.

Затриманий розповів правоохоронцям, що після звільнення з місць позбавлення волі відразу потрапив до бойовиків. При першому ж можливому випадку, скориставшись ситуацією, чоловік втік.

В затриманого вилучено нарізну зброю карабін СКС калібр 7,62 і 42 патрони до нього.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter