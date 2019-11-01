Репарації для Донбасу і за Донбас

На поточному тижні голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер зазначила, що люди, які постраждали і є жертвами конфлікту, повинні отримати репарацію. Причому відповідальність за це повинен взяти на себе український уряд (хоча, за її ж словами, це не означає, що уряд бере на себе і відповідальність за нанесення такої шкоди).

У контексті таких заяв, слід зазначити, що репарації - це відшкодування суб'єктом міжнародного права заподіяної шкоди іншому суб'єкту міжнародного права. Окремий випадок репарацій - відшкодування збитку, нанесеного державою-агресором державам, які зазнали з її боку військової агресії.

Тож виникає кілька питань. Нас що, вже визнали винними у розв'язуванні війни на Донбасі? Де заява МЗС з цього приводу, чи проковтнемо як завжди? Яке право мала представник моніторингової місії ООН використовувати терміни, які:

а) юридично необгрунтовані;

б) маніпулюють громадською свідомістю і виставляють Україну як злочинця, причому відверто в угоду країні-агресору?

Тож виникає кілька питань. Нас що, вже визнали винними у розв'язуванні війни на Донбасі? Де заява МЗС з цього приводу, чи проковтнемо як завжди?

Скажу більше. Україна - одна з небагатьох країн, яка вчасно і в повному об'ємі сплачує внески до ООН. ООН, відповідно до свого статуту, - це організація, метою якої є «підтримка миру і безпеки». Так, може, ми на ООН подамо в міжнародні суди з тим, що вона не справилась зі своїми функціями щодо миру і безпеки в Україні? Ну, хоча б для того, щоб вони проводили тренінги з роз'ясненням термінів для своїх працівників?

І щодо постраждалих. Не Україна має платити репарації. Вона може лише надавати допомогу на відбудову. Тобто, як на мене, держава має враховувати, що це - наші громадяни, а тому - допомагати та надавати компенсації для відновлення їхнього житла та майна, шкоди якому було завдано в результаті бойових дій. Тим більше, це важливо в боротьбі «за мізки» Донбасу.

Але діяти треба так, як і у випадках зі злісними неплатниками аліментів. Тобто держава надає підтримку дитині, якщо не може знайти боржника. А коли знаходить - накладає всю суму уже виплачених коштів на самого аліментника. Те ж саме - і з Росією. Колись її вина буде доведена і репарації (у тому числі і як компенсація Україні уже витрачених коштів) буде сплачувати вона.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму