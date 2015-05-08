У район Донецька і Ясинуватої бойовики перекидають живу силу і техніку

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Крім цього, за його даними, переміщення зафіксовано між Макіївкою, Горлівкою та Єнакієве. Інтенсивне переміщення конвоїв також зафіксовано в Донецьку і на напрямку Тельманове-Новоазовськ.

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"Поповнення Безіменсько-Новоазовського угруповання бойовиків пальним, боєприпасами та особовим складом йде в основному через Максимове, з території Росії", - повідомив Дмитро Тимчук. "Перекидання автотранспортом матеріально-технічних ресурсів для потреб приморського (Новоазовського) угруповання бойовиків здійснюється через Тельманове та безпосередньо з території РФ (зафіксовано проходження колон відповідно з 8 та 18 одиниць авто і бронетехніки)", - зазначив він.

За даними Дмитра Тимчука, зафіксовано переміщення двох підрозділів бойовиків загальною чисельністю до двох посилених рот, при 14-15 одиниць бронетехніки і 20 одиниць автотранспорту, через Макіївку в напрямку Донецька і Ясинуватої.