Бойовики обстріляли нову лінію оборони під Артемівськом, є загиблі

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив заступник начальника координаційного центру при штабі АТО Ілля Кива.

"Через годину після відкриття черги фортифікаційних споруд, передові позиції 30-ї бригади почали обстрілювати з 82-мм міномета. До них потім підключилися міномети 120-мм. Це тривало близько двох годин. Закінчили бойовики обстрілом з "Градів", - розповів він.

За його словами, це призвело до загибелі двох бійців 30-ї бригади, 9 воїнів зазнали різного ступеню тяжкості поранення.

"Ще одна проблема - осипався бліндаж, в якому знаходилися бійці, які ховалися від обстрілу. Їхній порятунок ускладнюється обстрілом з мінометів, що триває", - сказав Ілля Кива і наголосив: "це ще раз говорить про те, щоб ми прискорили зміцнення оборони всього східного фронту".

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Нагадаємо, сьогодні під Артемівськом відкрили першу чергу фортифікаційних споруд.

Зазначимо, що напередодні РНБО затвердила комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності України. В рамках цього рішення був ухвалений комплекс заходів з прискорення будівництва фортифікаційних ліній та рубежів на Донбасі.