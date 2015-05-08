Посол США в Росії: РФ може вільно переміщувати техніку і військових на Донбас

Таку заяву зробив посол США в Росії Джон Теффт. Він додав, що такі дії спостерігаються з літа 2014 року.

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"Росія і підтримувані нею сепаратисти контролюють велику ділянку міжнародного кордону України, що є порушенням суверенітету і територіальної цілісності цієї країни. Таким чином, Росія може вільно переміщувати військову техніку і військовослужбовців через кордон України на свій розсудом і без огляду, що ми неодноразово й спостерігали, починаючи з літа минулого року", - сказав Джон Теффт.

Він зазначив, що, як повідомлялося в численних репортажах журналістів, перед тим, як перетнути кордон, російські військові часто знімають розпізнавальні знаки зі своєї форми, залишають у Росії свої паспорти, перефарбовують військову техніку, щоб видалити знаки належності до російської армії.

"Це робиться, щоб приховати свою безпосередню участь у подіях на сході України. Держдепартаментом США також розсекречено й опубліковано супутникові фотографії, які свідчать про переміщення російських сил і засобів на українському боці кордону", - наголосив Джон Теффт.

Він також зазначив, що, враховуючи зусилля Росії щодо приховання участі в подіях на сході України, виникають складнощі з отриманням точних даних і їх перевіркою.

"Але не слід помилятися щодо ролі Росії у подіях на сході України: вона значна. США та наші європейські партнери спільно закликають Росію вивести своїх військовослужбовців з території України і дотримуватися зобов'язань, які Росія взяла на себе згідно з Мінськими угодами", - сказав американський дипломат.