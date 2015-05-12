ОБСЄ повідомляє про помилковий обстріл місії з української сторони

Як повідомляє "Радіо Свобода", інцидент стався в неділю, 10 травня.

У бік спостерігачів прозвучало кілька кулеметних черг. На щастя, ніхто не був поранений. Командир Збройних сил України вибачився перед спостерігачами ОБСЄ і пояснив, що один з солдат відкрив вогонь через нервове напруження на фронті й тому, що не знав про прибуття місії спостерігачів. Тому постріли були помилковими.

Також в організації повідомили, що у вихідні в Донбасі було багато військової техніки, яка у зв'язку з мінськими домовленостями повинна була бути відведена від лінії фронту.

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Крім того, вони показали нові бої біля Широкиного під Маріуполем і біля донецького аеропорту у вихідні. Зокрема, 10 травня в Широкиного і біля села вони зафіксували понад 400 вибухів. На думку ОБСЄ, це свідчить про погіршення становища порівняно з попередніми днями.

А зі спостережного пункту в окупованому Донецьку вони стали свідками 9 травня 148 вибухів, за їхніми оцінками, переважно біля контрольованого урядом України села Піски і захопленого бойовиками селища Спартак поблизу донецького аеропорту, а 10 травня – 89 вибухів і кількох артилерійських залпів у різних напрямках поблизу Донецька.