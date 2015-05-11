Бойовики можуть найближчим часом розпочати наступальні дії - генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що терористи на сході України можуть найближчим часом розпочати наступальні дії.
Про це Столтенберг сказав на прес-конференції в Брюсселі, передає ТАСС.
Також він знову обвинуватив Росію в поставках бойовикам на Донбасі військової техніки та допомозі в їх підготовці.
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"Ми бачили протягом останніх кількох тижнів підтримку з боку Росії у вигляді (надання) сучасної техніки, особового складу і проведення підготовки (сил ополчення)", - сказав він.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і багато інших країн запровадили санкції проти Росії.
Разом з тим влада РФ заперечує присутність російських військ на Сході України.