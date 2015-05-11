Бойовики можуть найближчим часом розпочати наступальні дії - генсек НАТО

Про це Столтенберг сказав на прес-конференції в Брюсселі, передає ТАСС.

Також він знову обвинуватив Росію в поставках бойовикам на Донбасі військової техніки та допомозі в їх підготовці.

Читайте такожСтолтенберг стурбований ситуацією на Донбасі

"Ми бачили протягом останніх кількох тижнів підтримку з боку Росії у вигляді (надання) сучасної техніки, особового складу і проведення підготовки (сил ополчення)", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

Разом з тим влада РФ заперечує присутність російських військ на Сході України.