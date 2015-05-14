В районі Новотошківки військові зірвали спробу бойовиків проникнути в тил сил АТО - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук.

"В районі Новотошківки через урочище на околицях цього населеного пункту група бойовиків (20-22 чол.) намагалася перейти лінію фронту і заглибитися в тактичні тили сил АТО. Спроба була зірвана вогнем українських військ", - написав Тимчук, додавши, що війна в "зеленці" розгорається.

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За його даними, бойовики застосовували автоматичні гранатомети АГС-17 і зенітні установки.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 18 години 13 травня, бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку.