В районі Новотошківки військові зірвали спробу бойовиків проникнути в тил сил АТО - Тимчук
09:04, 14 травня 2015Війна
7221 0
На Луганщині в районі с. Новотошківка українські військові зірвали спробу бойовиків проникнути і заглибитися в тактичні тили сил АТО.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук.
"В районі Новотошківки через урочище на околицях цього населеного пункту група бойовиків (20-22 чол.) намагалася перейти лінію фронту і заглибитися в тактичні тили сил АТО. Спроба була зірвана вогнем українських військ", - написав Тимчук, додавши, що війна в "зеленці" розгорається.
Читайте такожРозвідники АТО виявили у захопленій бойовиками Макіївці "Точки-У"
За його даними, бойовики застосовували автоматичні гранатомети АГС-17 і зенітні установки.
Як повідомляв УНІАН, починаючи з 18 години 13 травня, бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter