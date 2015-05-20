Бойовики не зацікавлені в обміні "всіх на всіх" - Будик

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.

"Вони (бойовики, - ред.) не збираються і не хочуть, на даний момент часу, проводити спільну позицію, згідно з мінськими угодами, для виконання обміну всіх на всіх. Їх цікавлять конкретно локальні ситуації, конкретні локальні умови, які висувають особисто вони", - заявив Будик.

Читайте такожМеханізми звільнення бійців з полону бойовиків непрозорі та незрозумілі - КорбанНагадаємо, за інформацією Центру визволення полонених з полону бойовиків з початку АТО звільнені майже 2700 українських бійців.

За даними СБУ на початок травня, в полоні перебуває ще майже 300 людей.