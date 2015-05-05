У полоні терористів перебувають ще близько 300 людей - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам у Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Ми не відходимо від того, що є правда, яка повідомлена матерям і близьким. Їх дійсно, (людей), яких ще шукають родичі, які не повернулися додому - військових наших, волонтерів, представників МВС і Нацгвардії, - до 300 осіб”,- сказав Наливайченко.

Він наголосив: “Ми не жартуємо цифрами, ми маємо об'єктивну картину”.

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За словами голови СБУ, у найближчі дні можуть відбутися звільнення ще певної кількості полонених.

Також Наливайченко зазначив, що існує домовленість з керівництвом Комітету Червоного Хреста в Женеві, щоб “у нас раз і назавжди була з'ясована доля людей, які рахуються як зниклі безвісти”.

“Для нас важливо для кожної сім'ї повідомити, хто, де, за яких обставин зник чи зазнав поранень, чи був вбитий терористами”, - сказав голова СБУ.

Раніше волонтер Віктор Майстренко заявив, що у полоні бойовиків зараз перебуває близько тисячі людей.