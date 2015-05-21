Прикордонники заявляють про активізацію ворожих диверсантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Впродовж тижня зменшилася кількість обстрілів російсько-терористичними військами блокпостів, проте підвищилась активність диверсійно-розвідувальних груп", - зауважив Слободян.

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Він повідомив, що з 14 травня прикордонники чотири рази зазнали обстрілів на блокпостах "Золоте" і "Мар'їнка".

Також прикордонники двічі вступали в бій з диверсійно-розвідувальними групами, які намагалися приховано пройти в тил на ділянках Луганського та Донецького загонів.