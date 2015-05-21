Прикордонники заявляють про активізацію ворожих диверсантів
14:49, 21 травня 2015Війна
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Впродовж тижня терористи знизили інтенсивність обстрілів прикордонників, однак спостерігається активізація диверсійно-розвідувальних груп.
Бойовики знизили інтенсивність обстрілів прикордонників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Впродовж тижня зменшилася кількість обстрілів російсько-терористичними військами блокпостів, проте підвищилась активність диверсійно-розвідувальних груп", - зауважив Слободян.
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Він повідомив, що з 14 травня прикордонники чотири рази зазнали обстрілів на блокпостах "Золоте" і "Мар'їнка".
Також прикордонники двічі вступали в бій з диверсійно-розвідувальними групами, які намагалися приховано пройти в тил на ділянках Луганського та Донецького загонів.
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