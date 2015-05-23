Бойовики продовжили обстріл на всіх напрямках, на Донецькому та Артемівському – із застосуванням артилерії

Про це повідомили у штабі АТО.

На Донецькому - злочинці з протитанкового ракетного комплексу обстріляли Гранітне. Бойові машини піхоти кілька разів вели вогонь по Новотроїцькому. Гранатомети та стрілецька зброя були використані загарбниками у Пісках та Новотроїцькому, йдеться у повідомленні.

«На Артемівському напрямку з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Розсадкам та Кіровому», - зазначили в штабі.

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Не зовсім спокійно було і на Маріупольському напрямку. Після відносного затишшя бойовики з стрілецької зброї і гранатомета обстріляли Чермалик. Широкине потрапило під вогонь 82- міліметрового міномету.

«Між 9 та 10 годинами ранку у районі селища Кримське на Луганщині відбулося бойове зіткнення підрозділу ЗС України з ДРГ російсько-терористичних військ. Ворог відступив», -наголосили в штабі АТО.