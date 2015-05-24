У Лисичанську затримали двох білорусів, що збиралися воювати за гроші на боці бойовиків

На блокпосту при виїзді з Лисичанська затримали двох громадян Білорусі – 37-річного та 34-річного мешканців Брестської області, які намагалися пробратися на окуповану територію й воювати на боці бойовиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Один із них колишній десантник, другий хоч і не служив у армії, але перебуває в резерві на військовому обліку в своїй країні. Білоруси нелегально перейшли державний кордон України у Волинській області, а потім через Шацьк, Ковель, Київ та Харків дісталися Луганщини. Спочатку пояснювали, що хочуть потрапити в окупований Перевальск начебто до родичів, але потім зізналися, що насправді їхали воювати на боці «ЛНР», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРосійські найманці розповіли для чого воювали на Донбасі - Der TagesspiegelЗа словами Москаля, «білоруси хотіли воювати не з ідеологічних міркувань за якийсь там «русскій мір», а щоб заробити гроші».

«Вони йшли конкретно до одного з ватажків бандитів – Мозгового, розстріляного вчора біля Алчевська. Не забули взяти з собою військові квитки, які вилучені при огляді. Розраховували отримувати щомісяця по кілька тисяч доларів, хоча таких грошей там і близько не платять. Те, що доведеться стріляти в українців, для них, очевидно, було несуттєво», - наголосив керівник Луганської області.