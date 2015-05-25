Екс-глава розвідки назвав ймовірних ліквідаторів бойовика Мозгового

Про це повідомляє ZN.ua.

"Є велика ймовірність, що одна зі спеціальних груп, яка працює в тилу, не представники російського спецназу, якраз і провела цю операцію. Це наші союзники, але вони не підконтрольні ЗСУ", - зазначив Маломуж.

Колишній керівник СЗР припустив, що це може бути харківська група.

"Є харківська група - там зібралися представники дуже досвідчених спеціальних підрозділів, які раніше служили", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що до загибелі лідера бойовиків "ЛНР" Мозгового, має відношення партизанський загін "Тіні".

Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Мозгового ліквідував спецназ ГРУ.

Як відомо, повідомлення про загибель Мозгового в результаті обстрілу його машини на трасі Перевальськ-Луганськ з'явилися 23 травня. За попередніми повідомленнями, разом з ним під час обстрілу загинули 7 або 8 осіб.

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Разом з тим російські прокремлівські ЗМІ та самі бойовики поклали відповідальність за загибель Мозгового на українських силовиків.

Як заявив так званий начальник "слідчого відділу луганської прокуратури" Леонід Ткаченко, були обстріляні три автомобілі, в яких рухалися представники угрупування "Привид", у тому числі їх лідер Олексій Мозговий, охоронець, водій і прес-секретар.