За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців
12:55, 02 червня 2015Війна
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Загиблих серед українських військовослужбовців не було.
За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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Він сказав, що за минулу добу внаслідок активних бойових дій в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.
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