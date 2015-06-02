За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він сказав, що за минулу добу внаслідок активних бойових дій в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.