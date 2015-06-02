За час проведення АТО загинули 16 медиків, ще 60 були поранені - Богомолець
Про це повідомила голова комітету ВР з охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець на засіданні колегії МОЗ.
За час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 16 медичних працівників, ще 60 зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець на засіданні колегії МОЗ, що відбувається за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
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"На сьогодні загинули 16 наших колег, 60 отримали поранення", - сказала вона.
Як раніше повідомлялося, в ООН заявили, що за час бойових дій на сході України загинули понад 6400 осіб.
За даними організації, серед загиблих щонайменше 626 жінок і дівчат. Поранені, як йдеться у звіті, 15962 особи.