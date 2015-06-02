За час проведення АТО загинули 16 медиків, ще 60 були поранені - Богомолець

За час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 16 медичних працівників, ще 60 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець на засіданні колегії МОЗ, що відбувається за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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"На сьогодні загинули 16 наших колег, 60 отримали поранення", - сказала вона.

Як раніше повідомлялося, в ООН заявили, що за час бойових дій на сході України загинули понад 6400 осіб.

За даними організації, серед загиблих щонайменше 626 жінок і дівчат. Поранені, як йдеться у звіті, 15962 особи.